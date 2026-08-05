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San Biagio Platani, provano la truffa del finto carabiniere: l’allarme della famiglia fa scattare l’intervento

I Carabinieri hanno bloccato i due individui

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Grazie alla tempestiva segnalazione di una famiglia, i Carabinieri di San Biagio Platani sono intervenuti prontamente, bloccando due individui che si spacciavano per appartenenti all’Arma e stavano tentando di truffare un’anziana signora.

“Si invita tutta la cittadinanza, in particolare le persone anziane e i loro familiari, a prestare la massima attenzione”, dichiara il sindaco di San Biagio, Salvatore Di Bennardo. I Carabinieri e le Forze dell’Ordine non chiedono mai la consegna di denaro, gioielli o altri beni presso le abitazioni. In caso di telefonate o visite sospette: non aprite la porta; non consegnate denaro o oggetti di valore; interrompete immediatamente la conversazione; contattate il 112 o la stazione locale dei carabinieri e avvisate un familiare o una persona di fiducia. Condividiamo questo messaggio per informare e proteggere tutta la comunità”.

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