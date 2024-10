Maltempo e disagi in Sicilia, da Catania a Enna. Aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti. Schifani convoca la giunta e predispone interventi

CATANIA (ITALPRESS) – Un violento nubifragio ha colpito stamane la città di Catania. I fenomeni sono stati accompagnati anche da forti raffiche di vento. In città le strade si sono trasformate in fiumi in piena, con il livello dell’acqua cresciuto di alcune decine di centimetri ricoprendo i marciapiedi. Numerose le chiamate per auto in panne, […]