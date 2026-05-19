Politica regionale

Minardo “Ricandidatura di Schifani nel 2027? Ovvio, è una grande risorsa”

PALERMO (ITALPRESS) – La ricandidatura di Renato Schifani in Sicilia nel 2027 è possibile? “Mi pare ovvio, Renato Schifani è il presidente della Regione uscente, una grande risorsa per il nostro partito con una storia politica prestigiosa”. Così il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, intervistato da LiveSicilia, a proposito delle prossime […]

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – La ricandidatura di Renato Schifani in Sicilia nel 2027 è possibile? “Mi pare ovvio, Renato Schifani è il presidente della Regione uscente, una grande risorsa per il nostro partito con una storia politica prestigiosa”. Così il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, intervistato da LiveSicilia, a proposito delle prossime elezioni regionali.

“Piuttosto – prosegue Minardo -, trovo singolare che ad almeno un anno dalle elezioni si continui da settimane a dibattere su questo. Al momento opportuno, se ne parlerà con il presidente Schifani, con il partito regionale e nazionale e con gli alleati. Oggi l’argomento non è all’ordine del giorno, non interessa ai siciliani, ai quali dobbiamo tutti insieme le risposte che attendono continuando a governare bene”.

– foto ufficio stampa Nino Minardo –

(ITALPRESS).

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