Niscemi, Ciciliano: “La frana sta lievemente arretrando”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “La frana sta lievemente arretrando”. Così il capo del dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano al termine di un sopralluogo e di un vertice operativo nel municipio a Niscemi (Caltanissetta) . “La testimonianza – prosegue Ciciliano – è la croce che è franata giù ma che sarà recuperata, restaurata e restituita ai cittadini di Niscemi”.

Ciciliano ha escluso al momento pericoli per la popolazione, e poi ha fatto il punto sulle misure messe in campo per fornire assistenza agli abitanti. “In questo momento è fondamentale fornire assistenza alla popolazione – ha sottolineato -. Si sta cercando di far corrispondere la disponibilità della abitazioni che il comune e Iacp stanno individuando per dare accoglienza definitiva a quelle famiglie che non potranno più rientrare nelle loro case. Si tratta della fascia compresa tra il ciglio della frana e 50 metri”.

Ciciliano ha spiegato che si stanno attendendo le acquisizioni satellitari che “daranno la possibilità di elaborare una analisi molto più precisa, puntuale e definitiva su quella che è la piana di Niscemi, dalla città fino alla margine della frana”. Per quanto riguarda la viabilità, infine, “si punta al ripristino di quelle strade che possono essere ancora utilizzate. Alcune di queste, purtroppo, sono definitamente compromesse e non potranno più esser riaperte perché si trovano proprio al di sopra del corpo di frana”, ha aggiunto.

