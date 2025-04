Nota ufficiale di Schifani a Morace “Stop ad aumenti prezzi, tutelare le isole minori”

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inviato una nota ufficiale al presidente della Società di navigazione siciliana, Carlo Morace, esprimendo preoccupazione per il “recente aumento delle tariffe dei collegamenti marittimi”, in prossimità dell’inizio della stagione turistica. Un rincaro che “incide pesantemente sull’economia isolana aggravando, in primis, l’approvvigionamento dei generi di […]