PALERMO (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno messo in campo una vasta operazione antidroga in tutto il tessuto cittadino, numerosi i sequestri per oltre 25 chilogrammi di stupefacente e 6 persone in manette.I Carabinieri hanno arrestato due giovani di 28 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di […]