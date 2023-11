Palermo, Lagalla nomina Alongi e Anello nuovi assessori

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo le dimissioni degli assessori AndreaMineo e Sabrina Figuccia, il sindaco Roberto Lagalla ha nominato,a far data dal 24 novembre, Pietro Alongi e Alessandro Anellocome nuovi componenti della Giunta comunale.“Il mio sentito ringraziamento al dottor Andrea Mineo e alladottoressa Sabrina Figuccia per l’impegno profuso e l’attivitàsvolta sempre nell’interesse dell’amministrazione e per il […]