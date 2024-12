Patti, ospedale “Barone Romeo” eccellenza per Terapia Intensiva Neonatale e Ginecologia

MESSINA (ITALPRESS) – Le Unità Operative Complesse di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Barone Romeo” di Patti, rappresentano un’eccezionale Centro materno infantile di riferimento per i neonati con patologie lungo la fascia tirrenica da Messina a Palermo. Sono infatti, in grado di gestire gravidanze ad alto rischio, garantendo assistenza specializzata in […]