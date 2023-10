CATANIA (ITALPRESS) – I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale ordinario e per i minorenni del capoluogo etneo a carico di 7 indagati, tra cui di un adolescente 15enne (in istituto penitenziario), accusati a vario titolo di estorsione, lesioni personali commesse in più persone riunite […]