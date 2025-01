Sanità, Aiop a Cgil “In Sicilia nessun extra budget per il privato”

PALERMO (ITALPRESS) – Botta e risposta tra la Cgil Sicilia e l’Aiop sulla sanità nell’Isola.“L’accordo siglato dall’assessorato regionale alla sanità con le strutture pubbliche e private del comparto per l’assegnazione di fondi extrabudget non solo non dà soluzione i gravi problemi che emergono costantemente rivelando l’inadeguatezza della politica sanitaria del governo regionale, ma paradossalmente rischia […]