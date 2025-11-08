Maltempo, prosegue l’allerta gialla per la Sicilia

Sicilia nella morsa del maltempo. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 9 novembre. Su tutta l’Isola è prevista allerta gialla. “Dalle prime ore di domani, e per le successive 24-36 ore – si legge nel bollettino -, si prevedono precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.