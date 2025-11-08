Agrigento

Maltempo, prosegue l’allerta gialla per la Sicilia

A diramare l'allerta la Protezione civile regionale

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Sicilia nella morsa del maltempo. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 9 novembre. Su tutta l’Isola è prevista allerta gialla. “Dalle prime ore di domani, e per le successive 24-36 ore – si legge nel bollettino -, si prevedono precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Aiuta un anziano a prelevare del denaro e poi scappa con i soldi: denunciato
Agrigento

Maltempo, prosegue l’allerta gialla per la Sicilia
Lampedusa

Migranti: 3 sbarchi con 170 persone a Lampedusa
Agrigento

Ad Agrigento al via oggi l’VIII edizione del Festival delle Filosofie
Agrigento

Pignoramenti del Comune, il Cartello sociale al Comune: “giustizia e solidarietà”
Favara

Favarese assolto dall’accusa di evasione