Migranti: 3 sbarchi con 170 persone a Lampedusa

Tre sbarchi, con complessivamente 170 migranti, si sono registrati tra la notte e la mattinata a Lampedusa. Nelle stesse ore e’ stato autorizzato l’attracco della nave ong Aurora Sar, con a bordo 31 persone di nazionalita’ gambiana, eritrea e sudanese, soccorse mentre viaggiavano su un gommone di circa sette metri partito da Zouara, in Libia. La capitaneria di porto ha dato il via libera anche all’approdo della ong Trottamar III, attesa sull’isola. Le motovedette della capitaneria e di Frontex hanno effettuato diversi interventi di soccorso, recuperando gruppi di migranti provenienti da Bangladesh, Egitto, Eritrea, Marocco e Pakistan, in navigazione su gommoni e un barchino con a bordo da 37 a 73 persone. Tutti i naufraghi sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 693 ospiti. Per la giornata non sono previsti trasferimenti verso altre strutture. 

