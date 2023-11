Sbarca in Sicilia campagna Uilca contro la desertificazione bancaria

PALERMO (ITALPRESS) – Penultima tappa per “Chiusura filiali? No, grazie”, la campagna itinerante contro la desertificazione bancaria promossa da Uilca, il sindacato Uil Credito, Esattorie, Assicurazioni e Autorità guidato dal segretario generale Fulvio Furlan. L’iniziativa, attiva dall’inizio dell’anno su tutto il territorio nazionale, arriva in Sicilia dal 15 al 16 novembre per la decima tappa. […]