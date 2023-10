PALERMO (ITALPRESS) – Non nasconde l’orgoglio ‘per gli ottimirisultatì raggiunti sul fronte del disavanzo della Regione e peril nuovo patto firmato con lo Stato, il Governatore siciliano, Renato Schifani, che in una lunga intervista a LiveSicilia, traccia lo scenario di questo secondo anno di legislatura che sta per iniziare.Alle spalle il caso-Albano, (“piena fiducia in […]