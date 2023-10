PALERMO (ITALPRESS) – “Sono stracontento di essere qui, per me è un’opportunità, spero di essere all’altezza”. Così Vito Calvino, nuovo questore di Palermo, nel corso di un incontro con la stampa nel complesso Santa Elisabetta della Squadra Mobile, nel capoluogo siciliano. “Sono pronto per questa nuova avventura e certo di trovare una macchina ben organizzata […]