Specializzazione forense in ambito tributario, seminario Uncat a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Al Gonzaga Campus, in via Piersanti Mattarella 38/42, a Palermo, martedì prossimo 21 febbraio, alle ore 16, si terrà il Seminario sul tema “Specializzazione forense in ambito tributario. Il difficile equilibrio fra deontologia professionale ed equità fiscale”, organizzato dalla Camera Avvocati Tributaristi di Palermo e dall’Uncat. In tale occasione sarà presentata la VII Edizione del Corso biennale di Alta Formazione specialistica dell’Avvocato tributarista dell’Uncat che prenderà avvio il 30 marzo 2023. Introducono e moderano l’incontro il professore Angelo Cuva, presidente C.A.T. Palermo, vice Presidente Uncat e responsabile di Sede della Scuola Uncat di Palermo e l’avvocato Daniele Giacalone, vice presidente C.A.T. Palermo, presidente del Collegio revisori Uncat e responsabile di Sede della Scuola Uncat di Palermo. Interverranno Dario Greco, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Accursio Gallo, segretario Organismo Congressuale Forense, Giuseppe Di Stefano, presidente Unione Ordini Forensi della Sicilia, Carmelo Carrara, presidente Sezione XII della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Marina Vajana, vice presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati di Palermo. Conclude Andrea Parlato, già Ordinario Diritto Tributario dell’Università di Palermo, Decano dei Tributaristi Italiani e Presidente Onorario C.A.T. Palermo. L’evento è in fase di accreditamento ai fini della formazione professionale degli Avvocati (deontologia).

