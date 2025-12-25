Apertura

Canicattì, ritrovata bruciata l’auto usata per il furto alla tabaccheria

La carcassa annerita è stata posta sotto sequestro in attesa di essere sottoposta a rilievi tecnici.

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

È stata ritrovata completamente distrutta dal fuoco  nelle campagne di Racalmuto l’auto usata dai malviventi come ariete per sfondare la saracinesca d’ingresso della tabaccheria in Corso Umberto a Canicattì.

Si tratta di una Renault Laguna che era stata rubata qualche ora prima del colpo nel centro storico della città. La carcassa annerita è stata posta sotto sequestro in attesa di essere sottoposta a rilievi tecnici.

Ad indagare sono i poliziotti del Commissariato cittadino. La banda di ladri, dopo avere svuotato la cassa, ha portato via porta sigarette e Gratta&Vinci.

