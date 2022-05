Traffico di droga dalla Spagna, arrestato a Milano un 49enne del Catanese

CATANIA (ITALPRESS) – Stroncato dalla Guardia di finanza di Catania un traffico internazionale di droga, proveniente dalla Spagna e diretta nel nord Italia ed in Sicilia. Le Fiamme gialle hanno sequestrato 47 chili tra cocaina e hashish e arrestato un uomo di 49 anni, originario di Giarre e residente a Mascali, nel Catanese.

L’indagato, alla guida di un Suv, a Milano, durante una perquisizione dei finanzieri è stato trovato in possesso 12 chili di cocaina e 16 chili di hashish contenuti in un doppio fondo. In un’altra auto nella disponibilità dell’uomo sono stati trovati e sequestrati 3 chili di cocaina e 16 chili di hashish.

