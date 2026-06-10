“Nuatri amma a fari almeno vintimila euro di tesseri”: Gallo (intercettato) fa la colletta per gonfiare il tesseramento

Quale sia il partito che se ne è beneficiato non è dato sapersi, perché negli atti dell’inchiesta “Corte dei Miracoli” non viene chiarito se, alla fine, la colletta avviata dal deputato Riccardo Gallo, ha lo scopo di “pompare” i numeri di Forza Italia o meno. Quello che è certo che, dalle conversazioni intercettate emerge che Gallo, principale indagato e dominus di un presunto sistema che aveva lui al centro della gestione personalistica del Cefpas era alla ricerca di soldi per comprare tessere. Almeno 2mila, per un costo di 20mila euro. Ne parla, intercettato, con Gioacchino Pontillo, direttore amministrativo del Cefpas (indagato), e Calogero Alongi, l’autista del deputato, chiedendo se i due conoscessero aziende a cui bussare perché “dobbiamo fare questi minchia di tesserati” e non voleva chiedere contributi personali a Roberto Sanfilippo, direttore del Cefpas e anche lui indagato. Ad altri però Gallo avrebbe chiesto un aiuto per un risultato che gli doveva stare molto a cuore.

“Cinquemila euro, ascuta a mia, chiddru Sciarratta mi sta dannu settemila euro di contributo, chiddru antru minchia di Silvio Alessi cinquemila euro, picchì si ci su..” dice Gallo. Stizzita la reazione di Pontillo, il quale ritiene che Sanfilippo possa dare il suo contributo economico personale, così come fatto da lui stesso: “Iu vidi ca ottocentu euro niscivu”. Per questo il funzionario incalza “si l hava vidiri iddru S? ci lhavi iddru comu fari si piglia unu di chissi cafa minchiati di pannelli e cosi cu PULVINO (Carmelo Pulvino ndr) si mette daccordo cu PULVINO nun ci rumpissi i cazzi”. Pontillo quindi si propone di introdurre l’argomento con Sanfilippo, ma Gallo è chiaro: “Ma nun m interessanu i grana, pozzica ciparica dici quantu su…Nuantri amma afari almeno almeno vintimila euru di tessiri”, cioè duemila circa tesseramenti. Non è chiaro, dicevamo prima, chi abbia beneficiato di un sistema che a tutti gli effetti gonfiava il tesseramento regalando ai sottoscrittori qualcosa che avrebbero dovuto pagare. Di certo c’è che Forza Italia, partito in cui Gallo milita, ad Agrigento ha avuto un’enorme affermazione in termini di consenso, con circa 10mila tessere per l’anno 2026 sottoscritte.