Cultura

Valle dei Templi, dal 20 giugno tornano le aperture serali e notturne

A partire dal 20 giugno e fino al 20 settembre, il sito archeologico estenderà il proprio orario di accessibilità: ecco gli orari

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Tornano anche nel 2026 le suggestive aperture serali e notturne della Valle dei Templi, un’iniziativa da sempre molto apprezzata dai visitatori per godere del fascino millenario dei monumenti sotto le stelle e che il direttore del Parco archeologico e paesaggistico Roberto Sciarratta ha voluto riproporre anche questo anno. A partire dal 20 giugno e fino al 20 settembre, il sito archeologico estenderà il proprio orario di accessibilità secondo questi orari: dal lunedì al venerdì le visite saranno possibili dalle 8:30 alle 22:00, con l’obbligo di uscita entro le 23:00. 

Nei giorni prefestivi e festivi, l’orario prolungato consentirà l’accesso dalle 8:30 fino alle 23:00, con l’uscita prevista entro la mezzanotte. In occasione invece delle domeniche a ingresso libero, previste per le prime giornate del mese nei giorni 5 luglio, 2 agosto e 6 settembre, l’accesso gratuito sarà consentito esclusivamente fino alle ore 19.00, con uscita entro le 20:00.  Dalle 20:00 alle 23:00, l’ingresso al sito sarà invece a pagamento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Inchiesta Cefpas, Capodieci ex manager Asp: “Estraneo ai fatti”
Apertura

Lavoratori in nero in un ristorante a Licata, maxi multa e attività sospesa 
Agrigento

Inchiesta Cefpas: rinviato interrogatorio Gallo; Capodieci risponde a domande Gip
Agrigento

Michele Sodano è stato proclamato sindaco di Agrigento: “Ricominciamo a sognare”
Agrigento

“Nuatri amma a fari almeno vintimila euro di tesseri”: Gallo (intercettato) fa la colletta per gonfiare il tesseramento
banner italpress istituzionale banner italpress tv