Usa carta di credito rubata: denunciato insieme a complice

La Polizia di Stato ha denunciato due catanesi di 38 e 50 anni ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. All’individuazione dei due si è giunti grazie all’attività d’indagine condotta dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Librino a seguito della denuncia presentata da un uomo che ha riferito di aver smarrito la propria carta di credito, nel parcheggio di una struttura sanitaria catanese. Nello stesso tempo, l’uomo ha iniziato a ricevere sul proprio smartphone una serie di notifiche di prelievi effettuati proprio attraverso la carta perduta. L’applicazione dell’istituto bancario ha segnalato l’esecuzione di quattro operazioni, l’una a distanza di pochi minuti dall’altra, in un rifornimento del quartiere Librino, per un totale di circa 100 euro.

Pochi istanti dopo, è stato indicato un ulteriore addebito, relativo ad una ricarica telefonica di 15 euro, effettuata in un bar-tabacchi, risultato situato a pochi metri di distanza dal distributore di benzina. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del Commissariato di Librino, a mettere a segno i prelievi indebiti è stato il 38enne, incensurato, immortalato dagli impianti di videosorveglianza negli orari corrispondenti a quelli indicati dall’app della banca, proprio nell’area del rifornimento di benzina. L’uomo ha compiuto il primo pagamento, avvicinando la carta al dispositivo elettronico, senza però usufruire di alcun servizio. La stessa scena si è ripetuta per altre tre volte, davanti al 50enne, dipendente del rifornimento che, al termine delle operazioni, ha poi consegnato al 38enne alcune banconote in contanti, circostanza che ha fatto intendere l’esistenza di una sorta di meccanismo di divisione tra i due degli importi acquisiti tramite le transazioni fraudolente. A conclusione delle attività di polizia giudiziaria, gli agenti del Commissariato di Librino hanno identificato compiutamente i due e li hanno deferiti all’Autorità Giudiziaria.