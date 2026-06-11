Corruzione, l’interrogatorio di Riccardo Gallo rinviato a martedì 

Sono iniziati questa mattina, davanti al gip del tribunale di Caltanissetta Santi Bologna, gli interrogatori preventivi degli otto indagati coinvolti nell’inchiesta della procura “Corte dei miracoli”, che ha svelato un presunto sistema clientelare e corruttivo all’interno dell’ente di formazione Cefpas. Il deputato regionale di FI, Riccardo Gallo Afflitto, per il quale e’ stato chiesto l’arresto, tramite il suo legale ha chiesto un rinvio per consentire lo studio degli atti. Sara’ interrogato martedi’ prossimo. Dodici gli indagati, ma l’applicazione delle misure cautelari al gip e’ stata chiesta per otto persone: oltre che per il politico, per i vertici dell’ente e dell’Azienda sanitaria provinciale.

Gli inviti a comparire, per gli interrogatori preventivi, sono stati notificati dalla squadra mobile di Caltanissetta, che ha condotto le indagini, e dallo Sco di Roma. I pm Chiara Benfante, Vera Giordano, Piera Anzalone, guidati dal procuratore Salvatore De Luca, hanno chiesto il carcere per il deputato agrigentino di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del centro di formazione e per Gioacchino Pontillo, funzionario del Cefpas. Chiesti i domiciliari per Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp di Agrigento, per l’imprenditore Pietro Tirone di Aragona, titolare della Sice srl, per la funzionaria del Cefpas Maria Luisa Zoda, per il medico in pensione Salvatore Enrico Giambelluca e per il funzionario regionale (anche lui in pensione) Vincenzo Reitano. Gli otto indagati per i quali e’ stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, sono accusati, a vario titolo, di corruzione e falso ideologico.