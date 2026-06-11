Sciacca, un finanziamento di quasi 40 mila euro per rimuovere rifiuti dalle spiagge
Il contributo, a fondo perduto, - spiegano – consentirà di realizzare una serie di interventi straordinari di rimozione dei rifiuti in alcune aree demaniali del territorio comunale
Il Comune di Sciacca ha ottenuto un finanziamento di 38.824,98 euro, erogato dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. È quanto rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore all’Ambiente Salvino Patti.
Il contributo, a fondo perduto, – spiegano – consentirà di realizzare una serie di interventi straordinari di rimozione dei rifiuti in alcune aree demaniali del territorio comunale, con particolare attenzione ai tratti di costa maggiormente esposti a fenomeni di abbandono o accumulo di materiali.
Gli interventi previsti riguarderanno diverse aree del litorale e del demanio marittimo comunale. In località Muciare si procederà alla rimozione di rifiuti di diversa natura, tra cui ingombranti e rifiuti da costruzione e demolizione. Interventi straordinari sono previsti anche in località Renella, dove verranno rimossi corde, reti da pesca e altri materiali anche di natura pericolosa, e nell’area portuale, dove si procederà alla rimozione di cordame e reti da pesca abbandonate.
Particolare rilievo assume l’intervento previsto in località San Marco, dove sarà effettuata un’attività di setacciamento della posidonia spiaggiata finalizzata alla rimozione dei rifiuti plastici e degli altri materiali estranei presenti. Si tratta di un’azione che permetterà di intervenire sui rifiuti senza compromettere il ruolo ecologico della posidonia.
“Questo finanziamento – dichiarano il aindaco Fabio Termine e l’assessore all’Ambiente Salvino Patti – si inserisce dentro un lavoro più ampio che l’Amministrazione sta portando avanti per la cura delle spiagge, delle aree demaniali e del nostro litorale. Le nostre aree costiere sono un patrimonio che va tutelato con continuità. In questi anni abbiamo scelto di alzare il livello dell’attenzione, programmando interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti in più punti del territorio”
L’Amministrazione comunale esprime un ringraziamento al 3° Settore Ambiente del Comune di Sciacca, nella persona del Dirigente Venerando Rapisardi, del RUP Antonino Nastasi e dei funzionari Salvatore Montalbano e Vincenzo Termine, “per il grande lavoro svolto che ha consentito alla comunità di intercettare questa importante opportunità di finanziamento”.