Sciacca, un finanziamento di quasi 40 mila euro per rimuovere rifiuti dalle spiagge

Il Comune di Sciacca ha ottenuto un finanziamento di 38.824,98 euro, erogato dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. È quanto rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore all’Ambiente Salvino Patti.

Il contributo, a fondo perduto, – spiegano – consentirà di realizzare una serie di interventi straordinari di rimozione dei rifiuti in alcune aree demaniali del territorio comunale, con particolare attenzione ai tratti di costa maggiormente esposti a fenomeni di abbandono o accumulo di materiali.

Gli interventi previsti riguarderanno diverse aree del litorale e del demanio marittimo comunale. In località Muciare si procederà alla rimozione di rifiuti di diversa natura, tra cui ingombranti e rifiuti da costruzione e demolizione. Interventi straordinari sono previsti anche in località Renella, dove verranno rimossi corde, reti da pesca e altri materiali anche di natura pericolosa, e nell’area portuale, dove si procederà alla rimozione di cordame e reti da pesca abbandonate.

Particolare rilievo assume l’intervento previsto in località San Marco, dove sarà effettuata un’attività di setacciamento della posidonia spiaggiata finalizzata alla rimozione dei rifiuti plastici e degli altri materiali estranei presenti. Si tratta di un’azione che permetterà di intervenire sui rifiuti senza compromettere il ruolo ecologico della posidonia.

“Questo finanziamento – dichiarano il aindaco Fabio Termine e l’assessore all’Ambiente Salvino Patti – si inserisce dentro un lavoro più ampio che l’Amministrazione sta portando avanti per la cura delle spiagge, delle aree demaniali e del nostro litorale. Le nostre aree costiere sono un patrimonio che va tutelato con continuità. In questi anni abbiamo scelto di alzare il livello dell’attenzione, programmando interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti in più punti del territorio”

L’Amministrazione comunale esprime un ringraziamento al 3° Settore Ambiente del Comune di Sciacca, nella persona del Dirigente Venerando Rapisardi, del RUP Antonino Nastasi e dei funzionari Salvatore Montalbano e Vincenzo Termine, “per il grande lavoro svolto che ha consentito alla comunità di intercettare questa importante opportunità di finanziamento”.