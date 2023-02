Turismo, Schifani “2022 entusiasmante, Sicilia punta sulla cultura”

MILANO (ITALPRESS) – “Accentuare il turismo culturale”. E’ la linea del governo regionale siciliano, come ha spiegato all’Italpress il governatore Renato Schifani, a margine della Borsa Internazionale del Turismo, a Milano.

“Abbiamo la Valle dei Templi, abbiamo tante bellissime zone, tanti borghi, abbiamo vinto spesso il concorso del Borgo più bello d’Italia. Questo tipo di turismo che non è d’elite, ma che è per pochi, vogliamo fare in modo che sia di molti. La Sicilia ospita un terzo dei beni monumentali nazionali”, ha sottolineato Schifani, che traccia un bilancio positivo sull’anno scorso: “I dati sono fortemente entusiasmanti, nel 2022 vi è stato un aumento del 60 per cento di presenze turistiche, in particolar modo degli stranieri. Il 2022 ha rappresentato un’esplosione di ricerca del turismo in Sicilia. Questo ci incoraggia ad aprire le porte e a fare sempre meglio”, ha concluso il presidente della Regione Siciliana.

