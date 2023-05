Unicredit, Malandrino “La sostenibilità è fondamentale per il nostro business”

SIRACUSA (ITALPRESS) – “In UniCredit la sostenibilità è un elemento fondamentale del modello di business e la banca ha intrapreso da anni un percorso con azioni e obiettivi concreti con l’intento di finanziare il cambiamento connesso alla transizione energetica e allocare i capitali verso le attività economiche che generano un impatto positivo per la società, per l’ambiente e per le comunità in cui siamo presenti”. Così Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia, intervenuto oggi all’Assemblea di Confindustria Siracusa. “Inoltre – aggiunge -, UniCredit è tra le Banche leader nella finanza sostenibile con emissione di Green Bond e finanziamenti ESG-linked e siamo a fianco dei nostri clienti per soddisfare le loro esigenze, offrendo un’ampia gamma di prodotti e servizi ESG. Tra questi cito, in particolare, ‘Finanziamento Futuro Sostenibilè, un’innovativa gamma di prestiti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità; i Minibond ‘sostenibilì e i Basket Bond ESG, prestiti obbligazionari finalizzati a sostenere le strategie di crescita e sviluppo dell’impresa, la cui emissione è legata proprio alla sostenibilità e che prevede, al raggiungimento di prefissati obiettivi ESG, una riduzione del flusso cedolare; l’Energy Leasing, soluzioni finanziarie sviluppate al fine di consentire la massimizzazione dei benefici derivanti dall’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e da interventi di efficienza energetica”.

