Porto Empedocle

Piano di 41 milioni per potenziare i tre dissalatori siciliani (anche quello di Porto Empedocle)

Approvato dal Commissario per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il commissario straordinario nazionale per gli interventi connessi all’emergenza idrica ha approvato il piano di lungo periodo per rafforzare la portata dei tre dissalatori di Gela (Caltanissetta), Porto Empedocle (Agrigento) e Trapani. Gli interventi saranno coperti con fondi per 41.758.374,00 euro. I tre dissalatori sono stati attivati, per la prima fase, negli scorsi mesi. Sia la struttura commissariale sia la cabina di regia per la Sicilia ritengono che la crisi idrica non sia stata superata. Per l’impianto di Gela e per quello di Trapani è previsto il raddoppio, fino a una portata di 192 litri al secondo, ciascuno. Per il sistema di Porto Empedocle, la previsione è di confermare la portata di 96 litri al secondo “integrato da un modulo aggiuntivo da 24 litri al secondo e dalla realizzazione di una vasca di accumulo di circa 3.500 mc, per garantire continuità di servizio anche in caso di guasti”, si legge nel decreto firmato dal commissario straordinario, Nicola Dell’Acqua. L’attivazione della prima fase aveva già impegnato fondi per 79.241.626 euro, in larga parte dal programma di finanziamento Fsc.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Sicilia by Italpress

“Natale a Nesima” 2025, all’Arnas Garibaldi di Catania si festeggia la vita
Porto Empedocle

Piano di 41 milioni per potenziare i tre dissalatori siciliani (anche quello di Porto Empedocle)
dalla Regione

Schifani “La Sicilia sta rafforzando il proprio ruolo nel turismo internazionale”
Agrigento

Maltempo, oggi e domani allerta gialla ad Agrigento
Apertura

Mafia agrigentina: il ruolo egemone della famiglia Messina
Eventi

Si apre un nuovo teatro comunale a Favara: sarà dedicato ad Antonio Russello
banner italpress istituzionale banner italpress tv