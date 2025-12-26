Gruppo folk “Città di Agrigento”: 50 anni di storia, tradizione e identità

Il gruppo folkloristico “Città di Agrigento” celebra cinquant’anni di storia, passione e amore per la cultura popolare siciliana con una serata-evento dal forte valore simbolico e culturale, che si terrà 9 lunedì prossimo alle ore 20.30 al Teatro Pirandello di Agrigento.

Cinquant’anni non sono soltanto un traguardo temporale, ma il racconto vivo di un impegno costante nella tutela, valorizzazione e trasmissione delle tradizioni popolari. Attraverso danze, canti e musiche della tradizione siciliana, il Gruppo ha saputo negli anni farsi custode di un patrimonio culturale prezioso, portandolo con orgoglio in Italia e nel mondo.

Il “Città di Agrigento” non è stato solo un gruppo folkloristico, ma una vera scuola di cultura e identità, capace di avvicinare intere generazioni di giovani alle radici della propria terra.

Un luogo di crescita artistica e umana, dove i valori della tradizione si sono intrecciati con quelli della condivisione, del rispetto e dell’appartenenza. Nel corso della sua lunga attività, il gruppo ha rappresentato Agrigento nei cinque continenti, ricevendo numerosi riconoscimenti e contribuendo a diffondere l’immagine autentica della Sicilia nel mondo, fatta di colori, suoni, gesti antichi e memoria collettiva. La serata al Teatro Pirandello sarà un viaggio emozionale attraverso mezzo secolo di storia, un omaggio a chi ha fondato il gruppo, a chi lo ha portato avanti negli anni e a tutti i giovani che ne hanno raccolto l’eredità, mantenendo viva la fiamma della tradizione.

Un appuntamento imperdibile per celebrare la cultura, l’identità e l’anima più autentica di Agrigento nel mondo.