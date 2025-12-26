Agrigento

Maltempo, oggi e domani allerta gialla ad Agrigento

Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, invita la cittadinanza alla prudenza

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico di allerta gialla, con condizioni meteo avverse valido dalle ore 16 di oggi sino alla mezzanotte di domani. L’avviso prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, invita la cittadinanza alla prudenza. L’invito, per la precisione, è ad evitare, in caso di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale nelle zone di Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a mantenere un comportamento prudente e a seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi dagli organi di Protezione Civile e dal Comune di Agrigento.

