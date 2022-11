Violenza donne, giocatori Lnd Sicilia in campo con un segno rosso in volto

PALERMO (ITALPRESS) – Anche la LND Sicilia “scende” in campo nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma domani. “Il comitato regionale Sicilia della Federcalcio celebra la giornata del 25 novembre, lo fa con determinazione e lo fa con tanta convinzione – dichiara il presidente della LND Sicilia Sandro Morgana – il problema riguarda tutti noi, bisogna denunciare ogni atteggiamento violento e aggressivo, solo così potremo combattere questo triste fenomeno”. La LND Sicilia, in occasione del 25 novembre, sarà presente in tutti i campi dell’Eccellenza maschile e femminile: “I calciatori e le calciatrici – aggiunge Morgana – avranno un segno rosso in volto e inoltre ci sarà una panchina con una traccia rossa, questo a testimonianza del nostro impegno contro la violenza sulle donne”.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).