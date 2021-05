Arrestato nel Messinese un uomo di 42 anni per abusi sessuali sulla figlia. I carabinieri hanno sottoposto ai domiciliari, come disposto dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, il bracciante agricolo. II provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini condotte dai militari, su delega della procura diretta da Emanuele Crescenti, che hanno accertato come l’uomo abbia commesso, dal 2012 al gennaio 2021, atti sessuali ai danni della figlia minore.