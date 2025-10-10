HOME
dalla Regione
Manovra quater, via libera all’Ars a interventi per 200 milioni.
Schifani convoca un vertice di maggioranza
Pubblicato 8 minuti fa
Da
Redazione
Redazione
0 commenti
Ultime Notizie
dalla Regione
Manovra quater, via libera all’Ars a interventi per 200 milioni.
Agrigento
Agrigento, prosegue l’iter per la bonifica della discarica dismessa di Contrada Consolida
Apertura
Favara, donna dispersa da 10 giorni: si allarga raggio delle ricerche
Palermo
Incendio all’ospedale Civico, fiamme alla centrale elettrica
Politica
Galvagno: “Nessun litigio con Schifani, nutro profondo rispetto, amicizia ed affetto”
Licata
Licata, perde il controllo dell’auto e si ribalta: un ferito in ospedale
