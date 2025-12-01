Cinquanta chili di alimenti mal conservati, chiusa piadineria nel centro di Agrigento 

Proseguono i controlli della polizia locale, unitamente ai carabinieri, per verificare il rispetto delle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Gli agenti hanno eseguito un controllo in una piadineria a pochi passi da via Atenea, nel centro di Agrigento.

L’ispezione ha consentito di rinvenire circa 50 chili di alimenti privi di tracciabilità e mal conservati. I prodotti sono stati sequestrati. L’attività commerciale è stata momentaneamente sospesa e nei confronti del titolare del locale è stata elevata una sanzione di 4mila euro.

Negli scorsi giorni stessa sorte era toccata ad un altro commerciante in via Atenea. E in via Pirandello, invece, la polizia locale ha multato il proprietario di un locale – con una sanzione di mille euro – per non aver esposto la tabella relativa alle bevande alcoliche e poiché era sprovvisto dell’etilometro portatile.