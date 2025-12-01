Agrigento

Cinquanta chili di alimenti mal conservati, chiusa piadineria nel centro di Agrigento 

Sospesa l’attività di una piadineria ad Agrigento. Trovati 50 chili di alimenti senza tracciabilità e mal conservati. Al titolare una multa di 4mila euro

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Proseguono i controlli della polizia locale, unitamente ai carabinieri, per verificare il rispetto delle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Gli agenti hanno eseguito un controllo in una piadineria a pochi passi da via Atenea, nel centro di Agrigento.

L’ispezione ha consentito di rinvenire circa 50 chili di alimenti privi di tracciabilità e mal conservati. I prodotti sono stati sequestrati. L’attività commerciale è stata momentaneamente sospesa e nei confronti del titolare del locale è stata elevata una sanzione di 4mila euro.

Negli scorsi giorni stessa sorte era toccata ad un altro commerciante in via Atenea. E in via Pirandello, invece, la polizia locale ha multato il proprietario di un locale – con una sanzione di mille euro – per non aver esposto la tabella relativa alle bevande alcoliche e poiché era sprovvisto dell’etilometro portatile. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Scontri con la polizia e violenza durante manifestazione, 4 misure cautelari
Cultura

Girgenti by night, questo weekend Agrigento si illumina con passeggiate e musica
Agrigento

Qualità della vita 2025, Agrigento al 95º posto nella classifica de “Il sole24ore” 
Caltanissetta

“Furbetti del reddito di cittadinanza”, 74 indagati
Agrigento

Vandali nei bagni pubblici di Villa Bonfiglio, piastrelle danneggiate e muri imbrattati 
Agrigento

Incidente a San Leone, uomo perde controllo del mezzo e si schianta contro auto in sosta
banner italpress istituzionale banner italpress tv