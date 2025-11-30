Incidente a San Leone, uomo perde controllo del mezzo e si schianta contro auto in sosta

Un incidente stradale si è verificato lungo il viale Le Dune a San Leone. Un uomo, dopo aver perso il controllo del suo veicolo si è schiantato contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

Lanciato l’allarme e sul posto oltre una squadra dei Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Non risultano esserci feriti.