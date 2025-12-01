Agrigento
Movida, 17enne picchiato dal branco nei pressi di via Atenea
È successo nella notte tra sabato e domenica a pochi passi da via Atenea, nel centro di Agrigento
Un diciassettenne agrigentino è stato aggredito con calci e pugni da almeno quattro persone che lo hanno lasciato ferito per terra. È successo nella notte tra sabato e domenica a pochi passi da via Atenea, nel centro di Agrigento.
Non sono chiari i motivi del pestaggio ma, secondo una prima ricostruzione, per futili motivi si sarebbe passati dalle parole ai fatti. Il ragazzino è stato circondato e picchiato. All’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi il branco si era dileguato. Il giovane, invece, ha rifiutato le cure mediche nonostante un trauma ad un occhio. Al via le indagini per risalire al branco.
