Vandali nei bagni pubblici di Villa Bonfiglio, piastrelle danneggiate e muri imbrattati 

Vandali in azione nei bagni pubblici all’interno di villa Bonfiglio, nel centro di Agrigento. Il raid è stato messo a segno la scorsa notte quando ignoti malviventi hanno danneggiato le piastrelle del mosaico, divelto alcune mattonelle e imbrattato con dello spray il muro bianco della struttura.

A fare la scoperta è stato il dipendente comunale nonché custode del casotto. Al via le indagini per risalire agli autori del gesto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.