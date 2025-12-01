Agrigento

Vandali nei bagni pubblici di Villa Bonfiglio, piastrelle danneggiate e muri imbrattati 

Ignoti malviventi hanno danneggiato le piastrelle del mosaico, divelto alcune mattonelle e imbrattato con dello spray il muro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Vandali in azione nei bagni pubblici all’interno di villa Bonfiglio, nel centro di Agrigento. Il raid è stato messo a segno la scorsa notte quando ignoti malviventi hanno danneggiato le piastrelle del mosaico, divelto alcune mattonelle e imbrattato con dello spray il muro bianco della struttura.

A fare la scoperta è stato il dipendente comunale nonché custode del casotto. Al via le indagini per risalire agli autori del gesto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Scontri con la polizia e violenza durante manifestazione, 4 misure cautelari
Cultura

Girgenti by night, questo weekend Agrigento si illumina con passeggiate e musica
Agrigento

Qualità della vita 2025, Agrigento al 95º posto nella classifica de “Il sole24ore” 
Caltanissetta

“Furbetti del reddito di cittadinanza”, 74 indagati
Agrigento

Vandali nei bagni pubblici di Villa Bonfiglio, piastrelle danneggiate e muri imbrattati 
Agrigento

Incidente a San Leone, uomo perde controllo del mezzo e si schianta contro auto in sosta
banner italpress istituzionale banner italpress tv