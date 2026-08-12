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Tentano di rubare un’auto ma vengono bloccati dai Carabinieri: 2 arresti

I due, 43 e 46 anni, pregiudicati, devono rispondere di tentato furto aggravato in concorso

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

L’azione fulminea dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania ha consentito di sventare il furto di un’autovettura e di arrestare in flagranza 2 uomini, rispettivamente di 43 e 46 anni, entrambi residenti a San Pietro Clarenza, pregiudicati, gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso.

L’intervento si è verificato nelle prime ore del mattino a Catania, in zona Policlinico, quando, l’equipaggio della Radiomobile ha scorto un’autovettura Station Wagon parcheggiata ma con il finestrino lato guida infranto e uno sportello aperto, circostanze che hanno immediatamente fatto ipotizzare un furto in corso.

I militari si sono avvicinati con estrema cautela per verificare la situazione ma, alla loro presenza, due uomini sono usciti precipitosamente dall’abitacolo dell’auto, tentando di guadagnare la fuga. Nella concitazione, i due hanno anche lanciato alcuni oggetti all’interno di un cortile adiacente, nel tentativo di disfarsene.Grazie alla rapidità d’azione e al tempestivo supporto di altre “gazzelle” sopraggiunte sul posto, i fuggitivi sono stati immediatamente bloccati e messi in sicurezza.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno consentito di recuperare gli attrezzi utilizzati per forzare il veicolo in sosta, tra cui due seghe, un tronchese, diversi utensili da scasso e un cacciavite, oltre a un coltello e ad altri strumenti risultati nella disponibilità dei due indagati, tutto materiale sottoposto a sequestro. Sul luogo dell’intervento è stato, inoltre, rinvenuto uno spadino dello sterzo, ovvero un componente per disattivare il bloccasterzo, ed eludere il sistema di bloccaggio del veicolo.I successivi riscontri hanno permesso di ricostruire che i due complici avevano già forzato la portiera lato guida e il blocco dello sterzo dell’auto, senza tuttavia riuscire ad asportarla proprio grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri

I due uomini sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. 

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