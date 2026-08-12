VII Trofeo città di Sciacca “Aerobic Competition 2026” : lo sport che accende la storia e costruisce inclusione

ASD “Il Discobolo” presenta l’edizione 2026 di “XVII Aerobic Competition”, che quest’anno adotta una formula completamente nuova: accanto alla competizione sportiva, l’evento introduce un tema sociale al centro della manifestazione. Il progetto scelto è “Pinocchio – Burattino di legno, anima di vento”, ispirato alla storia reale di Haron, un bambino con disabilità raccontato prima di tutto come persona, oltre ogni diagnosi.

La ginnastica diventa il linguaggio che accompagna questa narrazione: gesto tecnico, relazione, limite, fiducia e appartenenza si trasformano in elementi capaci di raccontare ciò che il corpo può esprimere. “Burattino di legno” richiama la concretezza del corpo, con i suoi tempi e i suoi limiti; “Anima di vento” ciò che una presenza può muovere negli altri e continuare a generare nel tempo.

Dalla storia di Haron, l’evento allarga lo sguardo alla disabilità e all’inclusione: come costruire una comunità in cui ogni persona possa partecipare pienamente alla vita sociale, educativa, culturale e sportiva? In questa prospettiva si inserisce anche la raccolta fondi a favore di Tutti per l’Emmanuel ODV (Macerata Tolentino) Agape ODV e Crescere Insieme ODV di Sciacca, parte integrante del significato dell’iniziativa: passare dalla riflessione all’azione concreta.

Le due serate, in programma il 28 e 29 agosto nell’atrio inferiore del palazzo municipale di Sciacca, seguiranno un percorso complementare: la prima dedicata al corpo che racconta, la seconda alla responsabilità della comunità attraverso un dibattito con l’intervento di esperti. Aerobic Competition 2026 diventa così un evento che unisce sport, narrazione e impegno civile, invitando il territorio a costruire opportunità reali di partecipazione.