Giovane pusher trovato con una trentina di dosi di droga: arrestato

I Carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato un 18enne, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.L’attività si inquadra nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, in orario serale, mirato al contrasto dell’illegalità diffusa ed al rispetto delle norme del Codice della Strada. In particolare, i militari di un equipaggio durante un posto di controllo hanno deciso di sottoporre a verifica, tra gli altri, un giovane che si trovava in zona, a piedi e che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi.

Identificato per un 18enne del posto, già conosciuto agli operanti per precedenti vicende giudiziarie, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale. Al termine delle attività di ricerca, estese anche all’abitazione del giovane, gli operanti hanno recuperato una trentina di dosi di marijuana che sono state poi sottoposte a sequestro e che saranno sottoposte agli accertamenti tecnici di laboratorio per le analisi qualitative e quantitative.

Il 18enne è stato è stato pertanto arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che ha convalidato l’operato dei militari.