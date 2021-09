Hotel allacciato abusivamente alla rete elettrica: denunciato proprietario

Un’intera struttura turistica comprensiva di camere e ristorante è risultata allacciata abusivamente alla rete elettrica. I Carabinieri di Cassaro (SR) hanno chiesto l’intervento dei tecnici dell’Enel i quali hanno accertato unitamente ai militari l’allaccio abusivo della struttura e dell’abitazione privata annessa mediante collegamento diretto con l’illuminazione pubblica.

Il danno economico per la società elettrica è in fase di quantificazione ma, nel frattempo, il titolare dovrà rispondere di furto aggravato, reato per il quale è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa.