In scooter senza casco aggredisce carabinieri: arrestato

Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate i carabinieri hanno arrestato a Trapani un 51enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, in sella a uno scooter senza casco, è stato fermato per un controllo e davanti al fermo amministrativo del mezzo è andato su tutte le furie, strattonando i militari per recuperare i documenti di identità e di circolazione. Dopo averli minacciati di morte, si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. Solo al termine di una breve colluttazione i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e arrestarlo. Per il 51enne sono così scattate le manette. L’arresto è stato convalidato.