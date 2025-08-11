Sicilia

Incendi, diramata allerta arancione in Sicilia

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore sulla Sicilia valido dalle 0.00 dell'11 agosto e per le successive 24 ore

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore sulla Sicilia valido dalle 0.00 dell’11 agosto e per le successive 24 ore. Su tutta l’isola è prevista un’allerta arancione per rischio incendi. Allerta gialla invece su Palermo per rischio ondate di calore: è prevista una temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Dramma a Favara, domani l’ultimo saluto a Samuele 
Agrigento

Festival Il Mito, oggi il concerto di Brunori Sas alla Live Arena dello Sport Village
Sicilia

Incendi, diramata allerta arancione in Sicilia
Catania

Cane veglia padrone morto da tre giorni
Catania

Editoria: La Sicilia, restyling grafico di quotidiano e sito
Agrigento

Ferragosto, vietati falò e accampamenti in spiaggia: firmata l’ordinanza  