Incendi, diramata allerta arancione in Sicilia

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore sulla Sicilia valido dalle 0.00 dell’11 agosto e per le successive 24 ore. Su tutta l’isola è prevista un’allerta arancione per rischio incendi. Allerta gialla invece su Palermo per rischio ondate di calore: è prevista una temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi.