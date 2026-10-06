Inchiesta su corruzione e rifiuti, al via indagine conoscitiva della Commissione antimafia
Il primo a essere ascoltato sarà il presidente della Regione, Renato Schifani, con il quale verrà concordata nei prossimi giorni la data dell’incontro
La Commissione regionale Antimafia, presieduta dall’onorevole Antonello Cracolici, avvierà un’indagine conoscitiva sui recenti episodi di natura corruttiva emersi nell’ambito dell’amministrazione regionale. L’iniziativa punta ad approfondire il quadro complessivo e a verificare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, controllo e trasparenza adottati dalla Regione.
L’attività prenderà il via con un ciclo di audizioni. Il primo a essere ascoltato sarà il presidente della Regione, Renato Schifani, con il quale verrà concordata nei prossimi giorni la data dell’incontro. Successivamente saranno convocati gli assessori e i dirigenti generali dei rami dell’amministrazione interessati. La Commissione sentirà inoltre il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione, al fine di acquisire elementi utili sulle procedure e sui presidi messi in campo per garantire correttezza e trasparenza nell’azione amministrativa.