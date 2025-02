Siculiana è tra i Comuni candidati ad ospitare la IX edizione di “Jazz’Inn – Territori sostenibili”. L’evento, che si svolgerà dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, si propone di trasformare i territori selezionati in think tank di sviluppo, coinvolgendo una vasta rete di attori provenienti dal mondo delle aziende, delle startup, delle istituzioni e della scuola. Con Jazz’Inn, format lanciato nel 2017 dalla Fondazione Ampioraggio, vengono divulgati temi connessi all’innovazione e allo sviluppo sostenibile, favorendo l’incontro degli attori del settore.

“Un’opportunità per promuovere modelli di sviluppo locali – afferma il sindaco di Siculiana Peppe Zambito – favorendo il confronto con lo scopo di generare investimenti e avvicinare i giovani e le imprese alla conoscenza delle nuove tecnologie e delle metodologie di innovazione sociale e culturale. Inoltre, può rappresentare una significativa promozione di marketing territoriale, per l’intera provincia in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.

“L’obiettivo – continua Zambito – è di attrarre imprese e talenti interessati a un modello di vita di benessere e innovazione tecnologica, per valorizzare il territorio e invertire il fenomeno dello spopolamento. La rete intorno a Jazz’Inn può generare idee per il futuro e individuare strategie attrattive per il territorio”.