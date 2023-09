Lavoro, l’Adler Spa Resort ricerca un medico specializzato per percorsi di benessere

L’ADLER Spa Resort SICILIA, elegante eco-resort situato a Siculiana (AG), ricerca un medico per il servizio ADLER Med con l’obiettivo di potenziare l’offerta di percorsi personalizzati di benessere e salute. Introdotto nella primavera 2023, il servizio ADLER Med è stato accolto molto positivamente per l’approccio esclusivo: il servizio coniuga infrastrutture mediche innovative con percorsi di medicina naturale e tradizionale, mirando ad aiutare gli ospiti al raggiungimento consapevole di uno stile di vita sano. Si ricerca un medico sappia dedicarsi all’elaborazione dei programmi mirati per prevenzione e diagnostica, gestione dello stress, dimagrimento e nutrizione, detox, medicina estetica, attraverso una consulenza su misura, coadiuvata da strumenti all’avanguardia.

Nello specifico, le qualifiche e competenze richieste, oltre ad una personalità empatica, competenze sociali, ottime capacità relazionali e comunicative, sono:

Medico generico

Medico specializzato in ambito dietologia e nutrizione

Esperienze in Medicina Interna

Esperienza in diagnostica, prevenzione e preparazione trasversale sulle medicine complementari;

Spirito di innovazione, propensione alla collaborazione e partecipazione attiva nel rappresentare la missione e visione aziendale;

Buona conoscenza delle lingue: italiano e inglese sia scritto che parlato. ?

Le principali mansioni e attività da svolgere:

sviluppo dell’offerta ADLER Med insieme al team di professionisti interno

visite e check-up diagnostici per accertare lo stato di salute dell’ospite

programmare il percorso di benessere più idoneo per l’ospite da effettuare durante e dopo il soggiorno

affiancare gli ospiti MED durante tutto il soggiorno offrendo assistenza e una consulenza personalizzata e monitorando i progressi della terapia.

Orari e giorni di lavoro flessibili da accordare.

Per ulteriori dettagli e l’invio della candidatura è disponibile la pagina dedicata.