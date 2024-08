Mare agitato e rischio annegamenti, decine di salvataggi nell’Agrigentino

E’ stata una domenica faticosa per i bagnini lungo il litorale dell’agrigentino. A Giallonardo sono stati almeno quattro i salvataggi, nel pomeriggio un uomo è stato trascinato dalla forte corrente delle onde e non riusciva più ad tornare a riva. Una catena umana ha permesso di tirar fuori l’uomo sano e salvo. Altri salvataggi nella spiaggia delle Pergole; ad entrare in azione un finanziere libero dal servizio e il bagnino e gestore dello stabilimento balneare che hanno messo in salvo due bambini di 8 e 10 anni. Ad Eraclea Minoa due bagnini hanno messo in salvo 5 persone.