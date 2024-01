Sbarchi fantasma, Mareamico: “che fine farà il relitto in spiaggia?”

“La notte del 25 gennaio 2024 a Torre Salsa è avvenuto il primo sbarco fantasma dell’anno nelle coste dell’agrigentino. Si trattava di peschereccio di circa 10 metri, che presumibilmente trasportava una cinquantina di migranti.Appena arrivati a riva si sono dileguati tra le stradine rurali dell’entroterra. Purtroppo uno di loro è rimasto in spiaggia, un quarantanovenne tunisino, annegato nei bassi fondali della riserva naturale. Durante la notte i Carabinieri di Siculiana hanno rintracciato 5 migranti che vagavano per le strade. Le domande ora sono: che fine hanno fatto gli altri migranti e per quando tempo permarrà in spiaggia questo inquinante relitto?” Cosi in una nota Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico Agrigento.