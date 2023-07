Siculiana, il sindaco Zambito: “il nostro mare è trasparente”

“Stamattina mi sono recato personalmente, accompagnato dall’ass/re Piazza e dalla Polizia locale, per verificare la situazione relativa al pennello sottomarino di Siculiana e constatare l’avanzamento dei lavori.

Dopo un incontro con i sommozzatori specializzati, che stanno mettendo in sicurezza la condotta, posso rassicurare residenti e turisti, che il mare di Siculiana Marina, di Torre Salsa e di Pietre Cadute, è fruibile e le sue acque sono trasparenti.

Ringrazio AICA e l’ASP per il tempestivo intervento e la proficua collaborazione.

Buone vacanze a Siculiana.” Queste le parole del sindaco di Siculiana, Peppe Zambito.