Siculiana, inaugurato il nuovo bus per Siculiana Marina

Grande novità per Siculiana. Dal 15 luglio parte il bus che collega la città con la frazione di Siculiana Marina, 6 corse che copriranno, andata e ritorno, l’intera giornata, notte compresa. Il viaggio inaugurale è stato salutato dal sindaco Giuseppe Zambito, dal vicesindaco Tonino Licata, la giunta e dal presidente del consiglio comunale Tonino Di Giovanna come un evento epocale per la città di Siculiana: “E’ un servizio che va nella direzione della promozione turistica – spiega il primo cittadino – è un valore aggiunto che rafforza l’idea di accoglienza che vogliamo sviluppare Molti dormono nel centro storico perché Siculiana marina non può accogliere tutti e questo servizio sarà utile per i turisti e per i cittadini”. Il nuovo autobus effettuerà diverse fermate sia nella zona storica del paese che nella via principale della città con corse che andranno dalle 9:30 del mattino all’1:30 della notte. Al viaggio inaugurale ha partecipato anche Francesca Ciulla, la presidente della Pro Loco di Siculiana: “Il servizio è un valore aggiunto che è stato richiesto dalle attività del territorio. In questo modo si fa crescere il turismo a Siculiana, con un servizio che mancava e oggi ci fa crescere in qualità”. Con il viaggio inaugurale, prende il via la stagione estiva di Siculiana che vedrà un cartellone fitto di eventi, a cominciare dall’evento-mostra “Scopriamo le carte” che si terrà oggi, 15 luglio, al Museo Mete, nel cuore del centro storico.