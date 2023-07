Siculiana, individuato nido Caretta caretta a Torre Salsa

La tartaruga Caretta Caretta torna a deporre sulle spiagge di Siculiana, nell’Agrigentino. Questa mattina il personale del WWF della riserva di Torre Salsa ha infatti individuato e immediatamente messo in sicurezza un sito di nidificazione dove presumibilmente durante la notte un esemplare di tartaruga ha deposto le uova.

Il sito è stato recintato in attesa della schiusa che avverrà al termine del periodo di incubazione, in un periodo che varia tra i 50 e i 70 giorni. In Sicilia attualmente sono circa 80 i nidi individuati e messi in sicurezza. Quello di oggi è il secondo episodio che si registra in pochissimo tempo sull’arenile siculianese, dove praticamente da sempre la tartaruga viene a deporre. La costa di Siculiana si conferma, così, esempio di natura incontaminata e protetta.