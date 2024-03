A spasso al centro commerciale invece che ai domiciliari, arrestato 36enne

I carabinieri della stazione di Augusta (Siracusa) hanno arrestato un 36enne per evasione. Nonostante la misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale è sottoposto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, i militari hanno trovato l’uomo in un centro commerciale della città. Come disposto dall’Autorità giudiziaria l’arrestato è stato ricollocato ai domiciliari.